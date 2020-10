A cidade de Bento Gonçalves recebe, a partir de hoje, uma oficina para orientar os serviços de inspeção das agroindústrias, participantes do projeto piloto do Ministério da Agricultura de ampliação de mercados para consórcios públicos. As atividades serão realizadas na Fundação Casa das Artes. O evento inclui um processo de acompanhamento e formação, com orientações técnicas e capacitação dos médicos veterinários dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM) e fiscalização de produtos de origem animal. A iniciativa tem por objetivo orientar tecnicamente os consórcios públicos de municípios que buscam desenvolver seus serviços de inspeção de produtos de origem animal, visando ampliar o âmbito de comércio das agroindústrias.