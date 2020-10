Ônibus terão mais horários a partir de hoje em Pelotas

A partir desta segunda-feira, Pelotas terá um incremento de horários e de deslocamentos em linhas do transporte coletivo das áreas urbana e rural, para suprir a demanda de usuários, que cresce devido à flexibilização de medidas de distanciamento social. As mudanças serão implementadas com base em avaliações preliminares, realizadas pela secretaria de Transporte e Trânsito (STT), em atendimento à necessidade de utilização de ônibus pela população.

Foi constatado um aumento do número de passageiros nos últimos 30 dias. Por conta da procura, foram acrescidos 190 deslocamentos no transporte urbano, de 15 dias para cá, a fim de atender aos bairros. Na zona rural, foram implementados reforços específicos de viagens.

Dentre as mudanças que serão implementadas, está o modelo "Corujão" - às 21h30min e às 23h15min - as duas viagens são Centro/bairro, partindo do Centro, passando pela rua General Osório, e tomando a direção do bairro como é feito habitualmente. Por ser um novo formato de atendimento, os usuários deverão tirar suas dúvidas junto ao motorista.

Outra mudança a ser adotada a partir de segunda-feira será o acréscimo de quatro horários - dois pela manhã e dois à tarde - para o bairro Verona, no Fragata. Os horários estão disponíveis para consulta no site do Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas. A Vila Brod também será contemplada com mais viagens, com três novos deslocamentos no sentido bairro/Centro, atendendo à rua Félix Antônio Caputo.

Na segunda-feira, as linhas que se utilizam dos pontos da rua Marechal Floriano retornam às paradas originais. Elas haviam sido deslocadas em razão das obras de requalificação da via. As linhas do Fragata também serão servidas por um micro-ônibus novo.