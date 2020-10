Gravataí conhece ações previstas na PPP da Corsan

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) apresentou, em Gravataí, os investimentos no município e a parceria público-privada (PPP) do esgotamento sanitário. A reunião no CTG Aldeia dos Anjos, contou com a presença de dirigentes da companhia, autoridades e representantes da comunidade.

Na abertura, o diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbuti, salientou que a parceria, que vai englobar os municípios da Região Metropolitana, atende uma importante necessidade socioambiental. "Talvez nunca antes o saneamento teve tanta evidência no país, em função da pandemia e da aprovação do novo marco legal do setor. Ao promover a universalização dos serviços, a companhia sai na frente nesse desafio, afirmou. A operação conjunta do sistema de esgoto com o parceiro privado se iniciou no mês passado, e a transferência da operação se dará em dezembro deste ano.

Os investimentos da companhia na área operacional foram apresentados pelo diretor de Operações, André Finamor. Entre as principais medidas, citou a instalação de nova balsa de captação no rio Gravataí, para aumentar a segurança do abastecimento em períodos de estiagem; duas adutoras de água tratada; nova base em concreto e reservatório, no bairro Santa Cecília, dentre outras ações em estações de tratamento de esgoto na cidade.

O prefeito de Gravataí, Marco Alba comemorou os investimentos. "A PPP é uma iniciativa para ficar na história. Vamos conseguir solucionar o déficit do serviço de esgoto com a rapidez necessária e alocar mais recursos para ações no abastecimento de água". O gestor também relembrou o percurso histórico da PPP, com o qual contribuiu em anos anteriores, na condição de secretário de Estado.