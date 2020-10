Casa assistencial ganha doação de placas fotovoltaicas em Candelária

A Sociedade Assistencial Recanto da Vida, de Candelária, passou a contar com um sistema de geração de energia solar composto por 142 módulos de placas solares. Os equipamentos vão representar uma economia mensal de R$ 3,4 mil na conta de luz da instituição e foram viabilizados graças a uma parceria.

A empresa santa-cruzense Solled Energia forneceu o equipamento a preço de custo e doou a instalação e o material elétrico. "Analisamos a necessidade e a viabilidade do projeto de instalação do sistema solar fotovoltaico. A economia na energia vai proporcionar melhorias na qualidade de vida dos residentes. Esse tipo de parceria nos permite ajudar a comunidade por meio de projetos sociais", destaca o diretor da empresa, Josué Lopes Farias. O residencial conta com 76 internos hospedados, que são atendidos por uma equipe de 31 funcionários, que se dividem em três turnos, 24 horas por dia.