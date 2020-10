Ações contemplam famílias de baixa renda em Canoas

A concessionária de energia RGE divulgou ações voltadas para famílias de baixa renda em Canoas. As iniciativas são voltadas para a redução no consumo de energia elétrica. Uma das ações será a troca de 21.684 lâmpadas comuns por lâmpadas de LED (quatro por casa), que consomem até 67% menos energia, melhoram a iluminação e duram até 25 vezes mais.

A empresa também vai instalar 50 aquecedores solares para a água do banho e regularizar aproximadamente 500 medições que hoje são clandestinas. A regularização traz vários benefícios, entre eles a garantia da moradia receber energia elétrica com segurança, sem riscos de acidentes com a rede e com os moradores, e amplia a cidadania, pois as pessoas passam a ter um dos mais respeitados comprovantes de residência, que é a conta de energia elétrica.

O investimento será de R$ 3 milhões e está em execução em alguns bairros da cidade, como o Guajuviras e Mathias Velho, selecionados pelo Programa Transversal e Estruturante de Segurança Pública (RS Seguro). Para esse projeto da RGE não há nenhum cadastro prévio das famílias. Os clientes aptos ou enquadrados nos critérios da tarifa social serão visitados pelos agentes da concessionária. A concessionária prevê cerca de quatro mil pessoas que serão contempladas pela ação.

Já os clientes que possuem benefício junto ao governo federal, mas não usufruem dele na conta de energia, serão procurados para que possam efetivar o cadastro para, principalmente, ter o fornecimento regularizado. Esses clientes da RGE podem ainda ser selecionados para receber aquecedores solares e geladeiras modelo inverter, que têm menor consumo de energia elétrica.