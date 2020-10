Reunião busca a retomada do setor em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo realizou uma reunião com trabalhadores e empresários do setor industrial do município. Na reunião, o professor Marcos Lélis, do programa de Pós-Graduação em Economia da Unisinos, apresentou uma série de dados sobre o efeito da pandemia nos empregos em indústrias de São Leopoldo.

Na reunião, sindicatos e confederações sindicais de trabalhadores da indústria apresentaram o plano "Indústria 10 ", do Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, o TID-Brasil, uma iniciativa de entidades nacionais de trabalhadores, entre elas a Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Por parte do setor empresarial, o diretor executivo do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo (Sindimetal), Valmir Pizzuti, ressaltou a importância do debate e colocou a necessidade do setor público contribuir para a formação e qualificação da mão de obra especializada para a atuação na indústria.

Segundo Murilo Amatneeks, que coordena as ações de elaboração do plano de recuperação econômica, a ideia é somar esforços para elaborar propostas que fortaleçam a retomada da economia local, ao passo que seja projetada qual cidade se quer para o futuro. Além da indústria, estão sendo realizadas outras reuniões com enfoque setorial entre Prefeitura, especialistas e representantes da economia da cidade

Presente na reunião, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi ressaltou a importância do diálogo e da mediação para a construção de um diagnóstico que possibilite uma recuperação econômica mais rápida. "Queremos colocar São Leopoldo em outro patamar, dando condições para a cidade crescer e isso só será feito com de forma coletiva", disse.