Mostra de produtos e obras de arte ocorre em Canela

O período mais quente e vibrante do ano se aproxima. Indo ao encontro dessas expectativas e também com a intenção de valorizar os pequenos empreendedores locais, a Estação Campos de Canella escolheu o mês de outubro para lançar o Domingo na Estação. A primeira edição acontece dia 25.

A atividade reúne artesãos, artistas visuais, brechó conceitual e raridades, são diversos expositores que apresentam os seus produtos na Rua Coberta da Estação. Todas as medidas de segurança e protocolos sanitários serão cumpridos com rigor, com distanciamento aproximado de quatro metros entre cada stand, álcool em gel disponível em abundância em diferentes pontos e uso obrigatório de máscaras.

Neste sábado, também ocorrerá a mostra de porquinhos de cerâmica, que serão leiloados a fim de arrecadar fundos para a compra de um equipamento para o bloco cirúrgico do Hospital de Canela. São 35 peças, com lance mínimo de R$ 250,00 cada.