Lajeado terá a chegada do Papai Noel em dezembro

Uma das principais atrações de Natal de Lajeado, o evento de Chegada do Papai Noel deste ano está confirmado. Realizado em um formato híbrido, com apresentação presencial e transmissão virtual, o espetáculo "ReNascer Natal - Sementes" terá exibições nos dias 4, 5 e 6 de dezembro no ginásio Nelson Francisco Brancher, seguindo os protocolos sanitários.

Roteirista e diretor geral do espetáculo, Daniel Burghardt explica que a primeira e principal preocupação de toda equipe neste ano é a segurança e a saúde dos envolvidos. Os ensaios acontecem semanalmente apenas com os atores principais e dentro das exigências sanitárias. "É um ano atípico e todos fomos desafiados à adaptação. O impacto no setor cultural e artístico foi forte, e como nosso espetáculo conta com profissionais em cada área, estamos todos com 'fome de arte' e vontade trabalhar", afirma.

Segundo Burghardt, os orçamentos estão definidos, duas de três coreografias finalizadas, o cenário está projetado em 3D e os novos figurinos dos duendes e outros personagens já foram desenhados. Até o dia 10 de novembro também serão concluídas as gravações das canções. "Tudo está no tempo previsto e acontecendo na ordem", garante o diretor.