Torneio em Gramado contou com atletas que deveriam estar em quarentena

A ação de alguns jogadores em Gramado colocou dezenas de gramadenses em risco. Atletas integrantes de equipes participantes do Municipal de Futsal de Terceira Divisão, que teve a final disputada dia 9 de outubro no ginásio Perinão em Gramado, entraram em quadra para as disputas mesmo com atestado médico e em isolamento social, por suspeita de estarem infectados pelo coronavírus. Eles entraram em quarentena, por determinação médica e, mesmo assim, participaram das disputas.

A partir da denúncia, a secretaria de Esporte e Lazer foi buscar informações e, em nota, repudiou a atitude que colocou em perigo, além dos atletas e árbitros, os funcionários da prefeitura que organizaram e trabalharam na competição. "Atitudes como estas colocam a perder todo o nosso esforço para a retomada do esporte em Gramado. Montamos um protocolo sério para a retomada com controle de acesso aos espaços, medição de temperatura, isolamento das arquibancadas e uma série de iniciativas para evitar aglomerações. Tudo isso vai por água abaixo, infelizmente", destaca o secretário de Esporte e Lazer de Gramado Jacó Schaumloeffel.

O pedido feito pelo secretário é para que atletas que disputaram a competição e pessoas de suas relações que tiverem sintomas gripais, que procurem atendimento. Mesmo antes da confirmação do caso, a Vigilância Sanitária de Gramado suspendeu por 30 dias todas as atividades esportivas em Gramado. Segundo comunicado, a Vigilância Sanitária Municipal determina a suspensão temporária de todos os eventos esportivos e atividades escolares esportivas na cidade.

A medida visa prevenir e mitigar os riscos de contágio à população e entrou em vigor a partir do dia 9 de outubro. Em função deste caso e denúncias recebidas, a Vigilância Sanitária não atendeu o pedido da secretaria de Esportes para rever a decisão de paralisar as atividades esportivas na cidade.

Gramado tem visto a curva de contágio aumentar nas últimas semanas , inclusive com preocupação por conta dos órgãos de saúde municipais. Em junho, a cidade não tinha casos confirmados de residentes, apenas de pessoas de fora da cidade. Até esta quinta-feira, eram 1.414 positivados.