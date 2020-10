Vendas de agricultores familiares superam a expectativa durante a Expofeira

A 8ª edição da Feira da Agricultura Familiar, na Expofeira de Pelotas, encerrou com vendas superiores a R$ 17 mil para os três dias de drive thru. A feira ocorreu de forma presencial com a modalidade do drive thru e, ainda, com compras virtuais realizadas através da internet, pelo portal Feira em Casa.

A iniciativa reúne cooperativas e agroindústrias em uma plataforma virtual de venda online de produtos da agricultura familiar. A plataforma permanece com seu atendimento normal, oferecendo uma linha diversificada de produtos da agricultura familiar da região de Pelotas.

O atendimento presencial trouxe como novidade nesta edição a modalidade de pague e leve, com 20 bancas que reuniram produtos de agroindústrias e floriculturas da agricultura familiar da região. O agricultor familiar Rafael Hartwig, de Pelotas, participou pela primeira vez e disse ter ficado satisfeito e agradecido à comunidade que prestigiou o evento. Segundo ele, suas vendas ultrapassaram 170 kg de morango nos três dias da Feira, o que representou mais de R$ 2.400,00 de comercialização.

Para o agricultor familiar Elio Vicente de Lazari, do município de Pedras Altas, representante da agroindústria familiar Mãe Natureza e que comercializou mais de R$ 2.800,00 entre queijos e iogurtes, a Feira foi muito importante, já que as vendas de seus produtos foram afetadas com a pandemia da Covid-19. A comercialização aproximada de R$ 900,00 de mel foi motivo de alegria e entusiasmo da apicultora Maria de Lourdes Vellar, do município de Cerrito, que comemorou ao final da Feira.

Para o gerente regional da Emater/RS-Ascar de Pelotas, Ronaldo Maciel, o evento foi uma oportunidade de interação dos clientes com os agricultores familiares locais, com a troca de experiências e o contato direto criam vínculos que contribuem para o desenvolvimento dos mercados internos. Além disso, serviu para amenizar as perdas durante o período da pandemia.