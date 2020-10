Apenas 12% das crianças se vacinaram em Dois Irmãos

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite está em sua segunda semana e tem baixa procura em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Dois Irmãos. A campanha encerra no dia 30 de outubro e o objetivo é atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes menores de 15 anos e imunizadas as crianças de 12 meses a menores de 5 anos com uma dose extra de VOP (Vacina contra a Poliomietile, Paralisia Infantil). Neste sábado, ocorrerá o dia "D" de mobilização nacional.

Segundo a secretaria de Saúde do Estado, em Dois Irmãos devem ser vacinadas 1.774 crianças contra a doença e 3.946 crianças e adolescentes devem ter atualizadas suas cadernetas. Até o momento foram vacinadas 249 crianças contra a poliomielite e 369 crianças e adolescentes procuraram as UBSs, sendo que 167 destas atualizaram as cadernetas. O número representa apenas 12% do objetivo.

A enfermeira responsável pelas imunizações, Melissa Pereira Bolson, disse que o objetivo da vacinação é diminuir o risco de transmissão das doenças que possuem vacinas, assim como reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal. "É necessário que os pais ou responsáveis tragam o cartão SUS e caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes na hora da vacinação. Nos postos de saúde, as equipes de saúde irão avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas, para completar o esquema vacinal", explica Melissa.