Com formato diferente, Igrejinha terá Oktoberfest neste fim de semana

Mesmo sem público, cidade foi decorada com as cores da Alemanha /Juliano Arnold/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A gastronomia alemã e a música que embala milhares de visitantes e voluntários a cada mês de outubro, em Igrejinha, estarão presentes neste sábado, no Parque da Oktoberfest. A edição "Oktober em Casa" promete relembrar e marcar 2020 nas comemorações da 33ª Oktoberfest de Igrejinha, que precisou ser remarcada por conta da pandemia do coronavírus.

A programação acontecerá a partir das 16h, com um drive thru para comercialização dos lanches e bebidas característicos da festa. O sistema no parque conta com seis entidades que irão vender pratos tradicionalmente oferecidos ao público da Oktoberfest, quatro delas também disponibilizam a opção de tele- entrega. O acesso ao parque é gratuito, e a circulação - exclusiva para carros e motos - acontece das 16h às 23h, obedecendo um caminho pré-estipulado que inicia no portão de veículos junto à Vila Germânica.

As 19 horas, pelos canais da Oktober no Facebook e YouTube, começa a transmissão ao vivo dos shows da Choppão e Brilha Som, permeado por uma programação especial com vídeos nos intervalos e surpresas aos espectadores. Um QRCode na tela captará doações em prol do Hospital Bom Pastor, de Igrejinha, entidade que é tradicionalmente a principal beneficiada com os recursos destinados pela Oktoberfest.

A cidade Igrejinha foi decorada, mesmo que a festa não tenha presença de público. Uma comissão instalou adereços que transmitem o amor pela festa à comunidade, decorando a Rua Coberta e a Ponte do Centro. Segundo a coordenadora Aline Hess, a ideia foi levar a "cara" do pavilhão dois para fora do parque, fazendo com que as pessoas se sintam vivendo a Oktoberfest nas ruas.

A Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha, que organiza o evento, reforça que, desde que surgiu a necessidade de remarcar a data da 33ª edição por conta da pandemia, a diretoria e voluntários da entidade trabalharam para pensar em um evento que marcasse a festa em 2020. Para tanto, chegou-se ao formato que será executado no fim de semana, iniciativa que relembra as principais características da maior festa comunitária do Brasil e, ainda, respeita todas as regras sanitárias.