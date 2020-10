Governo estadual anuncia nova gestora para a rodoviária de Cachoeira do Sul

A rodoviária de Cachoeira do Sul, na região central do Estado, passará a ser administrada pela Pastre e Panegalli a partir deste mês. A empresa de Nova Prata assumirá até 2034 os serviços.

Devido à crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus, a atual concessionária paralisou as atividades no dia 9 de julho. O funcionamento foi retomado no dia 23 do mesmo mês para dar andamento ao processo de transferência de titularidade, uma vez que havia uma empresa interessada no negócio.

"Para evitar o fechamento do terminal e prejudicar uma população de cerca de 80 mil pessoas, aceleramos os trâmites necessários para que a Pastre e Panegalli pudesse continuar com os serviços de embarque e desembarque e despacho de encomendas", explica o diretor de Transportes Rodoviários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Lauro Hagemann. "Dessa forma, solucionamos a questão de forma ágil, evitando um possível fechamento por um período maior, caso fosse necessário realizar uma licitação", garante.

A autarquia aprovou, no mês passado, o termo de transferência de contrato, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 18. Nesta semana, a mudança na concessão foi oficializada por meio da homologação do documento pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

Assim que a homologação da Agergs for publicada no DOE, a empresa assumirá a rodoviária de Cachoeira do Sul. O funcionamento permanece no mesmo local e as atividades não serão prejudicadas pela troca de empresas.