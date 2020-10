TRÂNSITO Notícia da edição impressa de 15/10/2020. Alterada em 15/10 às 03h00min Caxias do Sul terá mais 160 vagas com parquímetro

A prefeitura de Caxias do Sul informou que iniciam na próxima segunda as cobranças de estacionamento rotativo em trechos da área central do município. Trata-se de dois segmentos na Área Verde, cujo valor é de R$ 1,40 por hora, e um segmento em Área Azul, ao valor de R$ 2,80 por hora. O estacionamento rotativo funciona das 9h às 19h, de segunda-feira a sexta-feira, e das 9h às 13h, aos sábados.

Os novos locais representam um acréscimo de aproximadamente 160 vagas e estão localizados em três trechos: rua Os Dezoito do Forte (Zona Azul) e as ruas Alfredo Chaves, e Doutor Montaury(Zona Verde). A determinação para a cobrança atende solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de condomínios e comerciantes locais. Parte da arrecadação obtida por meio dos parquímetros é revertida para Fundação de Assistência Social (FAS), que prevê a destinação de 26,20% dos recursos para a entidade.