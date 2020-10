Retomado o serviço de inseminação artificial em bovinos de Caxias

A secretaria municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul retomou o serviço de inseminação artificial de bovinos, com a contratação de uma empresa para prestar o serviço. A inseminação, que consiste numa técnica de reprodução assistida, havia sido suspensa por alguns meses devido ao falecimento do antigo inseminador. Agora, os produtores rurais já podem acionar novamente o serviço.

Os produtores rurais interessados no serviço podem contatar os inseminadores pelo telefone da secretaria, que é o (54) 3290-3800. O serviço de inseminação artificial tem um custo ao produtor de R$ 47,40 por animal inseminado. Os outros 50% do valor são custeados pela prefeitura,

Para solicitar o benefício, é necessário possuir talão de produtor e observar se a vaca entrou em cio nas últimas 12 a 18 horas. Somente assim, é possível realizar o procedimento.