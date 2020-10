Evento une fornecedores aos hospitais da Serra

Uma rodada de negócios online acontecerá nos dias 20 e 22/10 com objetivo ampliar o número de fornecedores para os hospitais da serra gaúcha. A iniciativa visa contribuir para o aumento do mix de ofertas e oportunizar às micro e pequenas empresas da região, uma ampliação de mercado, fortalecendo a economia local. A gestora de projetos do Sebrae RS na Serra Gaúcha, Fabiana Zin, relata que cada hospital apresentou previamente as suas necessidades.

"A partir do cruzamento das demandas e ofertas, cada hospital terá uma agenda organizada pelo Sebrae com os fornecedores escolhidos, e cada agenda terá 15 minutos de duração, onde o fornecedor apresentará os produtos e sua empresa", explica Fabiana. A cada dia poderão ser feitas oito agendas com cada hospital e todas as instituições terão acesso aos inscritos para posterior contato. A rodada online será das 8h às 12h.

São cinco hospitais participantes de Caxias do Sul: Hospital do Círculo, Virvi Ramos, Hospital da Unimed, Hospital Geral, Hospital Pompéia e o Hospital Fátima, de Flores da Cunha. A lista de insumos inclui artigos médicos, hospitalares, EPIs, medicamentos, software para gerenciamento de contratos, material de expediente, móveis, materiais elétricos e hidráulicos e serviços de manutenção. No início do mês, o Sebrae promoveu uma atividade semelhante, que envolveu os hospitais do Sul do Estado.