Prefeitura amplia a coleta seletiva de lixo e passa atender mais bairros em São Borja

A secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de São Borja colocou em operação mais um serviço para a comunidade de Nhú-Porã. A partir de agora também os moradores na localidade - a 30 quilômetros da cidade - passam a receber atendimento regular de coleta seletiva de lixo, a exemplo do que ocorre na região urbana. Uma equipe repassou orientações às residências e estabelecimentos empresariais sobre o processo de seleção visando à reciclagem de materiais.

Na semana passada, também já foi realizado o primeiro recolhimento de resíduos, para reaproveitamento. O secretário de Meio Ambiente, Fábio Fronza, informa que pelo menos uma vez por mês será feita a coleta dos materiais armazenados. Quanto ao lixo orgânico e demais materiais similares, o recolhimento acontece uma vez por semana em Nhú-Porã.

O secretário destaca que a iniciativa beneficiando a comunidade do interior do município tem um importante papel pedagógico. "Isso mostra às pessoas que a maioria dos materiais que descartamos pode ter reaproveitamento. Além de serem itens que agregam valor comercial, deixam de virar estorvo ao meio ambiente", afirmou. A ideia é, de maneira gradativa, estender as mesmas operações a outras localidades do interior de São Borja.

Na cidade, os serviços de coleta seletiva de resíduos, visando reciclagem, foram retomados em setembro de 2019, depois de alguns anos de suspensão. Fábio avalia como "bem-sucedida" a iniciativa, "com boa adesão na comunidade". Os níveis de reciclagem ainda têm de melhorar, "mas já reaproveitamos considerável volume de materiais, o significa também geração de renda para dezenas de famílias".