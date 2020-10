Balanço mostra evolução nos investimentos em Garibaldi

Os resultados das empresas de Garibaldi no ano pré-pandemia foram apresentados durante a divulgação do Balanço Econômico de Garibaldi. A 21ª edição da publicação apresenta os dados de 2019 de 82 empresas, de 18 segmentos. Entre os destaques está o crescimento nos investimentos, que saltaram de R$ 38,6 milhões para R$ 63,9 milhões, um aumento de 65,31% em relação ao ano anterior.

No mesmo período também houve incremento no número de empregos em 4,22%, no faturamento total em 10,8% e no lucro operacional em 24,7%. Outro dado significativo para as empresas foi a consolidação do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos. No ano passado o crescimento foi de 13,31%, alcançando o patamar de R$ 2,32 bilhões.

O anuário econômico também demonstra que Garibaldi é a 37ª cidade gaúcha que mais exporta produtos para outros países. A posição foi confirmada após um ano com aumento de 52,1% no valor (63 milhões de dólares, segundo levantamento feito através do estudo) e de 58,5% no volume exportado (43,5 toneladas). "O nosso objetivo, juntamente com os profissionais que avaliaram os dados coletados, é proporcionar uma análise que possa estabelecer uma radiografia minuciosa do setor empresarial no ano pré-pandemia. A importância deste trabalho será reconhecida, nos próximos anos, quando tivermos a possibilidade de comparar a linha do tempo do antes, durante e depois na vida das empresas", enfatiza o presidente da CIC, Tobias Debiasi.

Conforme os pesquisadores responsáveis pela análise das informações apresentadas pelas empresas, o bom desempenho da economia em 2019 reflete a dinâmica do setor produtivo cuja economia, bastante diversificada, atende o mercado interno e externo. Levando-se em consideração os critérios de desempenho analisados pelo balanço (receita líquida, salários e encargos, lucro operacional, impostos sobre vendas e patrimônio líquido), a Tramontina Garibaldi manteve o melhor resultado dentre as empresas da cidade.