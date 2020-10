Teutônia vai iniciar a aplicação de larvicidas em pontos da cidade

Com as proximidades do verão, Teutônia se volta ao combate do mosquito borrachudo, que habita as margens de córregos e causa transtornos para toda a população. Por isso, todo ano, nas proximidades do verão se intensifica o combate ao inseto. Nesta sexta-feira, será iniciada a aplicação de um larvicida biológico nas margens dos córregos do município, numa área total de 153 quilômetros. Mais de 50 aplicadores voluntários e capacitados para utilizar o larvicida percorrerão os mananciais de água fazendo três aplicações do produto ao longo do mês de outubro e novembro, com determinado intervalo de tempo.

O larvicida é considerado uma conquista para os produtores rurais, que sofriam com a proliferação dos borrachudos nas lavouras. A população urbana, da mesma forma, é beneficiada com o combate do borrachudo, tendo em vista presença do inseto em áreas de lazer e nos córregos que cortam a cidade. A base do produto é uma bactéria, que mata a larva do inseto. Assim, o larvicida é diluído em água na proporção adequada e espalhado pelas margens dos arroios e riachos. Em poucos segundos, forma-se uma espuma. Segundo estudos da Embrapa, o produto não faz mal à saúde das pessoas, de peixes e de outros animais.

No entanto, só a utilização dele não resolve todo o problema. Para controlar a proliferação dos borrachudos, é preciso que a população também faça sua parte. Não jogar lixo no arroio ou riacho também ajuda no controle dos borrachudos, porque, além de pedras e folhas, as larvas gostam de se fixar em sacos plásticos jogados na água. O combate do borrachudo em Teutônia é uma parceria entre aplicadores voluntários, secretarias municipais e Vigilância Sanitária.