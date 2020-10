Novo posto é entregue em bairro de Taquara

Para que os moradores do bairro Cruzeiro do Sul e imediações não precisem se deslocar até o centro da Taquara, ou mesmo, até outras Unidades Básicas de Saúde, foi entregue um posto de saúde no bairro para suprir as necessidades iniciais de quem precisar de atendimentos médicos e de enfermagem. A UBS está localizada na rua Guilherme Kassner, 1606, e, atende, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

"O motivo para a abertura desta unidade e outras que abrimos é a pandemia, pois justificamos a importância das pessoas serem atendidas em seus próprios bairros, e não precisarem se deslocar até a área central do município, evitando aglomerações desnecessárias", menciona o prefeito, Tito Lívio Jaeger. O local servirá para atender ao bairro e outras localidades da cidade.