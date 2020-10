São Leopoldo abre testagem da Covid-19 para mais grupos

A prefeitura de São Leopoldo abriu um cadastro para que taxistas, motoboys, entregadores e motoristas de aplicativo tenham a oportunidade de fazer o teste rápido pra a detecção da Covid-19. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário eletrônico disponível na página da prefeitura.

Após a verificação do cadastro, a secretaria da Saúde entrará em contato para agendar horário no Centro Municipal de Testagem, no Ginásio Municipal Celso Morbach. A testagem será feita por amostragem entre os profissionais das categorias.

As áreas profissionais foram escolhidas por conta da grande exposição causada pelo tipo de trabalho, com contato direto com o público. São Leopoldo tem contabilizado quase 23 mil testes de Covid-19 realizados desde o início da pandemia, o que indica cerca de 9,5% da população.