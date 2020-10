Preço da cesta básica tem ligeira queda em São Leopoldo

O Procon de São Leopoldo divulgou uma nova pesquisa de preços dos alimentos na cidade. O órgão de defesa do consumidor encontrou a cesta básica de menor valor pelo custo de R$ 492,49, com uma redução de 1% em comparação com o mês de setembro. A pesquisa de preços foi realizada na semana passada.

A pesquisa de preços da cesta básica é realizada em supermercados na região central do município, buscando os menores valores de 27 produtos que compõem a lista. A pesquisa é realizada mensalmente, verificando as variações de preços sempre do mês atual para o mês anterior. A quantidade dos produtos é considerada pelo mínimo necessário para um consumo familiar.

"Chamam a atenção os valores singulares dos produtos, pois houve variações específicas de mais de 70%", destaca a fiscal Cibeli Prado. De acordo com o levantamento, os principais aumentos ocorreram com acréscimos na batata, 75%; no feijão, 39%; e no frango resfriado, 31%. Por outro lado, os itens com menor custo, em comparação ao mês anterior, foram o extrato de tomate, com redução de 48% e a cebola, queda de 25%.

A diretora do Procon de São Leopoldo, Anajara Isse, ainda que os preços praticados se referem ao período da realização da pesquisa e que podem apresentar variações após a data. "É aconselhável que o consumidor pesquise os produtos em diversos mercados e encontrem os preços que realmente cabem no seu bolso", disse.

Ela salienta que a fiscalização é realizada de forma constante para evitar os preços abusivos. "Estamos solicitando as notas fiscais de compra para os comerciantes, que estão sendo analisadas e calculadas minuciosamente para verificar se há abusividade na majoração do lucro no preço de venda comercializado ao consumidor final", destaca.