Com mais uma semana na bandeira laranja, prefeitura libera parques, cinemas e eventos corporativos em Lajeado

A prefeitura de Lajeado publicou um decreto em que permite novas atividades no município, como é o caso de cinemas, teatros e buffets em restaurantes, que passam a ter permissão para autosserviço desde que sejam respeitados protocolos específicos. Também está liberada a abertura de parques municipais, como o Jardim Botânico de Lajeado e o Parque Histórico. Esses espaços estavam fechados desde o dia 16 de março.

De acordo com as novas regras, teatros, auditórios, casas de shows, circos, casas de espetáculos e similares poderão funcionar somente com público sentado e respeitando a lotação conforme número total de pessoas. Os cinemas, com consumo de alimentos, somente poderão operar com 30% de lotação, com distanciamento de um metro entre os espectadores que não forem das famílias. Sem consumo de alimentos, a liberação é 40% de lotação, com distanciamento de dois metros.

O decreto também abrange seminários, congressos, convenções, simpósios e similares, que poderão acontecer respeitando ao teto de ocupação e com início e término de programações não concomitantes, quando houver multissalas. Já em relação aos parques e jardins botânicos, podem funcionar com 25% da ocupação. Lajeado e o Vale do Taquari se mantiveram na bandeira laranja por mais uma semana.