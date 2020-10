EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 15/10/2020. Alterada em 15/10 às 03h00min Picada Café define pela retomada das aulas presenciais a partir do dia 28

O Comitê Municipal de Crise de Picada Café teve uma reunião com os representantes das gestões escolares, da prefeitura, dos pais para debater o retorno às aulas presenciais nas escolas municipais e centros de educação infantil. A ideia foi concretizar um calendário, seguindo a uma lógica que o governo do Estado adotou.

A opinião da maioria dos presentes é de que deve haver um gradual retorno das atividades escolares presenciais. Entende-se que o momento seja uma espécie de ensaio para o regresso em 2021. Com isso, ficou definido que, a partir do dia 28/10, voltarão às aulas os anos finais do Ensino Fundamental e parte da educação infantil.

O retorno total será feito até o fim de novembro. Os pais receberão um formulário em que todas as informações sobre esse retorno estarão dispostas e no qual sinalizarão se enviarão seus filhos ou não às escolas até o término do ano letivo de 2020, previsto para dezembro.