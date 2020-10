SEGURANÇA Notícia da edição impressa de 14/10/2020. Alterada em 14/10 às 03h00min Furto é registrado em dois prédios da prefeitura de Caxias do Sul

A secretaria municipal da Saúde de Caxias do Sul registou boletim de ocorrência para relatar dois furtos ocorridos no prédio. Um deles é uma placa de bronze referente à inauguração do Centro à Vida (Postão).

O furto ocorreu em data imprecisa, entre o fechamento para reforma, em outubro de 2018, e a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em dezembro de 2019. "Sempre que inauguramos um espaço, levamos a placa anterior junto. É histórico. Sem falar que se trata de dinheiro público", diz o diretor-geral da pasta, Mário Taddeucci. Ele também informa que foi aberto um pedido de sindicância interno para que sejam apurados os fatos. Além disso, no dia 5 de outubro, a sala da assessoria de comunicação também foi alvo de ladrões. Foi levado um notebook e quatro HDs externos.