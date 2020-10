Prefeitura determina novas liberações em Santo Ângelo

Já está em vigor em Santo Ângelo um novo decreto com a liberação de eventos e de algumas modalidades esportivas na cidade. A mudança foi possível graças à permanência do município por duas semanas seguidas em bandeira laranja.

Conforme o documento, está liberado a prática da modalidade esportiva de sinuca, bocha, boliche em duas pistas, com no máximo quatro jogadores. É proibido o consumo de bebidas durante as partidas e os jogadores devem permanecer com máscara de proteção facial. Nos estabelecimentos com sinuca o distanciamento mínimo obrigatório entre uma e outra mesa deve ser de três metros. No rodízio entre os praticantes, os equipamentos esportivos deverão ser higienizados. Os locais também deverão registrar o nome dos frequentadores, permanecendo com os dados pelo prazo de 30 dias.

O decreto municipal também permite eventos de caráter familiar como aniversários, formaturas, casamentos e batizados. O número de pessoas dentro dos estabelecimentos de festas não poderá ser maior que 50% da ocupação máxima, com no máximo seis pessoas por mesa. Também há orientações sobre as medidas sanitárias a ser observadas e a relação dos convidados com número de telefone para eventual situação de isolamento posterior.

Está liberada em Santo Ângelo, com restrições, a realização de seminários, congressos, convenções, simpósios, teatros, auditórios, casas de shows e de espetáculos, cinemas e similares. Entre as observações estão a capacidade de ocupação sentada, com 30% entre trabalhadores e público e distanciamento de um metro entre os participantes e assentos intercalados. As reuniões corporativas, oficinas e cursos poderão ter no máximo 70 pessoas entre público e trabalhadores ao mesmo tempo, com credenciamento online.