Obras na orla de Guaíba avançam

Os moradores de Guaíba devem ter, nos próximos dias, as orlas totalmente revitalizadas dos balneários Alegria e Alvorada, isso porque as obras de requalificação urbana dos espaços estão na reta final e serão concluídas até o fim deste mês. Serão entregues novas áreas de lazer, locais para práticas de esportes, espaço pet e novos píeres, entre outras modificações.

A ação faz parte de uma ação da CMPC, o objetivo de fortalecer o elo entre a empresa de celulosa, que opera na cidade, e suas comunidades vizinhas. Os projetos arquitetônicos e de engenharia foram definidos em conjunto entre a CMPC, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) e a própria comunidade, que, por meio do diálogo e de reuniões, contribuiu com sugestões, expondo suas necessidades e desejos para os novos espaços urbanos.

No balneário Alvorada já estão prontas a ciclovia, a calçada do píer e o acesso para barcos, restando alguns acabamentos como pinturas, plantio de árvores, colocação de aparelhos de academia e lazer, entre outros ajustes finais. Ao todo serão 3.920 metros quadrados de obras. Já no balneário Alegria estão sendo concluídos o acesso ao Marco Farroupilha, a revitalização da gruta de Oxum, a urbanização da área pet e os demais ambientes de academia e lazer. Serão 9.170m² de espaços revitalizados.

Daniel Ramos, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da empresa, destaca que o fato das melhorias serem definidas em conjunto com as comunidades propicia que os moradores criem um laço ainda maior de pertencimento com o local onde vivem. "As pessoas são parte fundamental na construção dessas mudanças. Essa iniciativa, além de fortalecer cada vez mais a nossa ligação com o município, representa um dos nossos propósito, que consiste em conviver com as nossas comunidades vizinhas, deixando para os locais onde atuamos um legado positivo. A transformação dos espaços será um marco para o município, motivando o desenvolvimento local por meio de atividades culturais e esportivas nas orlas", ressalta.

A unidade de Guaíba produz 1,9 milhão de toneladas de celulose, matéria-prima biodegradável para fabricação de dezenas de produtos. A empresa gera 6,5 mil postos de trabalho e, por isso, é considerada a maior indústria do Estado