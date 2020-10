Ação criada em Bento Gonçalves ganha destaque nacional

Desde o mês de abril, a prefeitura de Bento Gonçalves tem disponibilizado apoio psicológico para os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus e para a comunidade em geral. De forma conjunta, os serviços já atenderam 5.084 mil pessoas. O trabalho realizado ganhou reconhecimento nacional e será apresentado no 4º Encontro Virtual IdeiaSUS/Fiocruz, que acontece nesta quarta-feira. Somente Salvador-BA e Guarulhos-SP também foram selecionados para apresentar as boas práticas.

O coordenador de Saúde Mental, Maurice Bouwary destacou que o momento, de pandemia, traz consigo a característica daquilo que é da ordem do novo, e com isto, potencializa um sentimento de vulnerabilidade e finitude, gerando muita angústia. "Nós buscamos através deste espaço oferecer a nossa população um lugar de acolhimento, quer seja pela escuta, quer seja pela presença. Para os nossos trabalhadores da saúde, que vivenciam este ambiente de sofrimento diariamente, queremos cuidá-los para que possam continuar cuidando. E estamos muito felizes em ter essa prática reconhecida nacionalmente", ressalta.

O evento reunirá profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), que estão na linha de frente da Covid-19, e pesquisadores que estão analisando as condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da pandemia. O evento será transmitido pelo canal da VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz no Youtube. O serviço está disponível de forma presencial na Unidade Básica de Saúde (UBS) Zona Sul, mediante agendamento. Além disso, as equipes realizam busca ativa dos profissionais, realizando o suporte psicológico por meio de contato telefônico.