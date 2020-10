Grupo é criado para projetar a Bento Gonçalves de 2040

O conselho Bento 20 apresentou o resultado do trabalho que reuniu, por quase um ano, cerca de duas centenas de voluntários para planejar a Bento Gonçalves de 2040. O masterplan da cidade chega em formato de livro, apresentando diretrizes e ações em 10 áreas, sob o aval das 28 entidades que compõem o conselho. Com lançamento virtual, ainda no decorrer deste mês ele será entregue, em via impressa, aos candidatos que disputam as eleições ao Executivo municipal.

O material é uma espécie de plano de governo contínuo a ser implementado durante os próximos 20 anos para transformar Bento Gonçalves em uma cidade inteligente e sustentável. O trabalho necessita do poder público como um dos atores centrais na implantação do projeto. "Para um projeto dessa magnitude sair do papel, é preciso envolvimento muito maior do que só o da municipalidade. É a força coletiva da comunidade que vai capitanear a aplicabilidade das ideias. Por isso, ao lado do Executivo, a iniciativa privada e a sociedade civil formam o tripé de sustentação desse ousado plano para transportar Bento ao futuro", explica o presidente do Bento 20, Milton Milan.

Prova dessa complexidade é que a realização do trabalho requereu a criação de 10 câmaras técnicas. Além disso, os integrantes participaram de palestras e webinares sobre inovação e digitalização e radiografaram a situação socioeconômica de Bento Gonçalves. A partir desse cenário, exerceram a imaginação para projetar a Bento Gonçalves do futuro

As 10 câmaras também foram responsáveis por organizar o pensamento coletivo da sociedade de modo interligado, fazendo com que houvesse uma conexão entre as diretrizes de cada uma delas. Isso foi possível porque eixos estruturantes - inovação, educação, sustentabilidade, cidadania e inserção global - foram adotados para dar unidade aos objetivos planejados. "Construímos, com o masterplan, os caminhos para o desenvolvimento sustentável do município, prospectando o futuro de modo que as soluções pensadas nos conduza para sermos uma cidade inteligente e em constante progresso", diz o presidente do Bento 20.

O Conselho Municipal para Estudos, Diretrizes e Projetos Bento 20 começou a nascer em 2018, a partir do projeto "O Futuro da Minha Cidade", capitaneado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Em novembro do ano passado, o prefeito Guilherme Pasin assinou um projeto de lei para criar o grupo. "A Bento Gonçalves que desejamos ver daqui a 20 anos está sendo construída agora mesmo, por todos nós. Ela será o resultado do que estivermos planejando, e sobretudo executando, no presente. Na condição de apoiador e encampador mor desse projeto, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) referenda o ideal de coletividade em busca dos resultados", diz o presidente do CIC-BG, Rogério Capoani.