Prefeitura faz alterações em postos de Lajeado

A prefeitura de Lajeado fez alterações nos atendimentos exclusivos para pacientes suspeitos ou com Covid-19 na cidade. Desde esta terça-feira, o Centro de Saúde Montanha não é mais referência para esse tipo de atendimento, realizando suas atividades normais e retomando o Centro de Especialidades e Enfermagem. Desta forma, o Centro de Saúde do Centro permanece como a única unidade referência para atender pacientes sintomáticos respiratórios.

Conforme a coordenadora da Atenção Básica, Nilse Gemelli, a mudança ocorreu devido à redução e à estabilidade dos casos de coronavírus em Lajeado. Já o Centro de Saúde do Centro, que também atende usuários da sua área de atuação, possui entradas diferentes no posto para quem tiver sintomas respiratórios. O atendimento exclusivo funciona no auditório, das 7h30 às 19h para Covid-19.