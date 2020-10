Laboratório da UFPel passa de 3 mil testes de Covid-19

A Unidade de Diagnóstico Molecular da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) superou os 3.000 testes para confirmar ou descartar a infecção pelo coronavírus. O laboratório, habilitado para análises clínicas de biologia molecular, está em funcionamento desde julho e tem capacidade de interpretar 100 laudos por dia.

Segundo o diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UFPel e atual coordenador da Unidade de Diagnóstico Molecular Covid-19, após habilitação do Estado, a unidade passou a ser oficialmente colaboradora do laboratório referência do Estado no enfrentamento da pandemia. Uma das questões determinantes foi a possibilidade da Unidade emitir os laudos sempre em 24h, permitindo agilidade na gestão de leitos e auxiliando nas medidas rápidas de controle de surtos e contaminação pelo vírus.

"Entendo que aproximar a ciência da assistência em tempo real é um grande desafio que permite aos pesquisadores reposicionarem seus esforços para contribuir no enfrentamento da pandemia. Por outro lado, permite que a sociedade tenha a oportunidade de usufruir destes trabalho e destes resultados", afirma Tiago Collares.

A unidade, que está localizada no Hospital Escola da universidade, conta com o trabalho de nove pesquisadores e atende hospitais e unidades de saúde de Pelotas. De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da secretaria ,unicipal de Saúde, Carmen Viegas, o laboratório tem desempenhado papel fundamental para o município. "Todos os pacientes internados nos diferentes hospitais com suspeita de Covid-19, assim como em outros locais habilitados na cidade para receberem pacientes, são priorizados", destaca Viegas.