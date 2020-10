Remodelada, praça dos Brinquedos é reinaugurada em São Leopoldo

Foi reinaugurada, durante o feriadão, a praça Daltro Filho, conhecida como a Praça dos Brinquedos, com novos espaços de convivência, playgrounds para as crianças e acessibilidade. O investimento chegou a R$ 400 mil, com recursos próprios do município e do Fundo Municipal de Meio Ambiente (Fundema).

A área de lazer passa a contar dois playgrounds. Um para crianças menores, de até seis anos de idade, com piso especial nos brinquedos para crianças menores. Para crianças maiores é usada uma área com caixa de areia. Os espaços dos playgrounds estão delimitados por muretas de proteção. Uma academia de saúde ao ar livre também foi instalada.

O antigo campo de futebol que havia na praça foi divido em dois espaços, um campo menor de areia e uma quadra poliesportiva com alambrado, para a prática de futebol e basquete. Também foi realizada a pavimentação para a melhor circulação interna da praça, que conta com pisos táteis e passeio remodelado, além de rampas acessíveis. A praça também ganhou novos canteiros.

"Tinha uma parte da calçada, nas ruas Conceição e José Bonifácio, que estava bem degradada, praticamente já estava sem as pedras portuguesas, nesses locais foram usados blocos intertravados. A nossa opção foi tirar o que ainda existia e usamos uma parte num desenho no centro da praça, outra parte foi destinada ao Museu do Trem", explica a arquiteta responsável pelo projeto, Inês Correa.

Para o coordenador do programa "Vem pra Praça", Murilo Amatneeks, a revitalização tem um grande significado, pois é uma das praças mais frequentadas na cidade. "Foi uma importante reivindicação da população, pois além de resgatar um grande espaço de lazer e convivência, ajuda na recuperação do centro de São Leopoldo", disse. A prefeitura de São Leopoldo, agora, elabora um edital para concessão de um quiosque na praça com a finalidade de custear a manutenção do espaço.