São Leopoldo avalia retorno das aulas na rede estadual

O secretário de Educação de São Leopoldo, Ricardo da Luz, recebeu representantes do 14º núcleo do Cpers-Sindicato e do comitê de escolas estaduais de São Leopoldo, formado por professores, diretores de escolas estaduais, pais e alunos, que manifestaram a contrariedade da volta às aulas da rede estadual no município. Segundo Ricardo, uma resposta deverá ser dada até quinta-feira sobre o retorno, com tendência a não permitir as atividades presenciais até o fim do ano letivo.

O secretário se mostrou aberto ao diálogo com o Cpers e com o Comitê. "A nossa prioridade é a preservação da vida, e nos preocupa a questão da volta de aulas estaduais", disse. O retorno às aulas presenciais no ensino fundamental e médio no município acarretaria em uma circulação diária de cerca de 40 mil pessoas, entre estudantes, docentes e demais funcionários.

Luiz Henrique Becker, diretor geral do 14º núcleo do Cpers, afirma que existe uma preocupação muito grande com a obrigatoriedade da volta as aulas presencial. "Este é um momento crítico e o Estado não dá recursos suficientes para que as escolas se mantenham abertas de forma segura", ressalta.