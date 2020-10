Sapucaia do Sul abre cadastro da Lei Aldir Blanc

Inicia, nesta sexta-feira, o período de cadastramento para solicitação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinada à projetos culturais em Sapucaia do Sul. O edital foi publicado pela prefeitura e pode ser conferido no site oficial. O período para cadastro segue até 24 de outubro.

As inscrições devem ser protocoladas no setor de Protocolo Geral da prefeitura, de segunda a sexta, das 13h às 18h, com os documentos exigidos no edital. Quem não tem acesso à Internet, pode acessar o edital diretamente na secretaria de Cultura (Av. João Pereira de Vargas, 2843), de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. No edital também consta, em anexo, um modelo de projeto, para auxiliar os interessados.

Os projetos inscritos serão avaliados e selecionados por uma comissão formada pela prefeitura e sociedade civil. Serão contemplados os projetos habilitados, dentro de quatro faixas de valores, conforme nota final de cada projeto. As faixas são: faixa 1 (de 21 a 40 pontos) - R$2.500,00; faixa 2 (de 41 a 60 pontos) - valor de R$5.000,00; faixa 3 (de 61 a 80 pontos) - 10.000,00; e faixa 4 ( de 81 a 100 pontos) - R$20.000,00. A lei estabelece ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia.