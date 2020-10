Oficinas online vão acontecer na Feira do Livro de Bento

Com formato 100% digital e com foco no incentivo à leitura, iniciou a 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. As atividades vão englobar shows musicais, bate-papo com escritores, oficinas, palestras, lançamento de livros e e-commerce. As atrações podem ser acessadas no site do evento.

A iniciativa integra as inovações que a organização da Feira do Livro está promovendo. Transmitida pelas redes sociais a feira iniciou com uma homenagem a Eunice Pigozzo, que durante 30 anos atuou na bilbioteca, concretizando muitas edições da Feira. E o produtor cultural, Rogério Rodrigues pelo projeto Contantes.

Patrona do evento, a escritora gaúcha Letícia Wierzchowski ressaltou que "os livros nos salvam, nos resgatam da realidade, quando ela é muito dura, nos levam a viver outras vidas e ai se faz também o milagre da empatia. Nenhuma forma de expressão artisitica nos mostra tão profundamente como é ser o outro, assim como a literatura faz. Estar hoje aqui em Bento Gonçalves nesta festa de livros, é uma honra. Poucas foram as cidadades que mantiveram seus eventos literários. As dificuldades são obvias, mas tenho certeza que todas são transponíveis", observou.

As transmissões dos encontros com os escritores têm como público-alvo as escolas, mas disponível para o público em geral. Já as outras atividades vão ser no Facebook e no Youtube e são destinadas para o público em geral. A sede do evento é o Sesc. "Como promotor da cultura, temos a honra de receber a Feira do Livro. Uma pena não podermos estar juntos para sentir o calor do público, das escolas, mas poderemos promover o mundo dos livros pelas redes a mais leitores. O tema fala algo pertinente, uma feira feita de histórias, e uma feira que ficará marcada na história", disse o gerente do Sesc, Jaques Facchineli.