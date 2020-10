Turistas de SC são mais frequentes em hotel de Gramado

Reaberto em julho, o Wish Serrano, em Gramado, vem registrando ocupação média de 50%, respeitando o limite da cidade. Para o feriado de 12 de outubro, as reservas de diárias já contabilizam ocupação máxima também. Em relação ao período de festas de fim de ano, a rede vê alta procura pelo Réveillon, com taxas de reserva próximas ao do final de 2019/início de 2020.

A análise do perfil dos hóspedes feita pela rede, desde que foram retomadas as reservas por conta da reabertura, mostra que o turismo local tem contribuído com força para esses números. Mais da metade dos turistas que têm se hospedado no resort vem de Santa Catarina (22%), Rio Grande do Sul (21%) e Paraná (13%), seguidos pelos paulistas (16%). Para Fabio Godinho, CEO da rede GJP Hotels & Resorts, essa tendência deve perdurar e contribuir cada vez mais para a volta do turismo.

"Acredito que o turismo doméstico será favorecido por alguns elementos: primeiro, pelas restrições de viagens internacionais e abertura de fronteiras, em segundo lugar, pelo próprio receio das pessoas de realizar viagens mais longas, de avião, evitando ficar muito tempo fechadas em um mesmo ambiente. E, por fim, pela alta do dólar, que acaba inibindo viagens para fora", afirma.