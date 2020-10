Recurso é reservado para atendimento a mulheres em Parobé

Em sessão extraordinária, realizada na semana passada, os vereadores de Parobé aprovaram por unanimidade um projeto de lei que prevê a destinação de recursos oriundos do poder judiciário para investimentos no Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Conforme a justificativa enviada pelo Executivo municipal, o recurso disponibilizado é proveniente de arrecadação das penas alternativas aplicadas na comarca do município.

Ainda no projeto analisado pelos vereadores, o texto salienta que em julho de 2019, ingressou nas contas do município, a quantia de R$ 10.916,00, que representou a integralidade do valor que seria repassado. Porém, em setembro do mesmo ano, a conta onde a quantia foi depositada totalizava a importância de R$ 11.000,04. O projeto foi analisado em regime de urgência para que seja possível a prestação de contas imediata e possibilidade até mesmo de perda do recurso em caso de demora, para abertura de crédito especial, por redução de dotação orçamentária já existente e para inclusão de elemento de despesa.