Feriado terá programação especial em Bento Gonçalves

Para comemorar o 130º aniversário de Bento Gonçalves, a prefeitura promove uma programação com atividades durante todo o mês. Envolvendo todas as áreas sociais, as atrações abrangem toda comunidade nos setores de saúde, agricultura, turismo, cultura e desenvolvimento, além da entrega de obras de pavimentação basáltica e asfáltica.

Neste ano devido à pandemia do coronavírus as ações foram modificadas para atender todas as regras do distanciamento controlado e prevenção. A programação iniciou com a realização da 35ª Feira do Livro, que segue até o dia 18 de forma online. No dia 11 a comemoração será marcada com missa na Paróquia Santo Antônio, às 8:30, e depois dois atos simbólicos com público restrito marcam o retorno da Cruzinha para o largo entre a Marechal Deodoro e Assis Brasil, e a La Fontana será reativada. Na parte da tarde das 15:30 às 19:30 acontece o "Música a Domicílio", que irá passar pelas ruas da cidade levando música ao moradores da cidade.

O projeto é idealizado por Rodrigo Soltton, com parcerias. O músico, de 41 anos, mora em Bento Gonçalves desde 1999. O seu projeto de música itinerante pelas ruas vem sendo realizado em várias cidades do Rio Grande do Sul, a exemplo de Porto Alegre, Caxias do Sul, Marau, Guaporé, entre outras. "É uma forma de homenagearmos os moradores sem que eles precisem sair de suas casas, e ainda possam conferir boa música na tarde do domingo", ressalta o secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto.

A partir do dia 14 de outubro, o Salão Nobre da Prefeitura recebe a exposição dos 80 anos da Biblioteca Pública Castro Alves. Também será realizada a reabertura do Museu do Imigrante ao público, e apresentação da Orquestra de Câmara de Bento Gonçalves. A programação se estende até o fim do mês.