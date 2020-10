Centro de triagem para detentos é criado em presídio de Lajeado

Foi entregue, nesta semana, o novo Centro de Triagem de Saúde do Anexo do Presídio Estadual de Lajeado (PEL). Originalmente construído em 2015, como um anexo do PEL e do Presídio Estadual Feminino de Lajeado (PEFL), o local servia para o recolhimento de mulheres em cumprimento de pena, em todos os regimes, e de homens em cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto.

A obra envolveu, além do reforço da segurança na estrutura do complexo, a criação de um setor de triagem de saúde em algumas celas do espaço destinado para alojamento dos apenados do anexo, um desafio novo a ser enfrentado pelo sistema prisional no combate à pandemia da Covid-19. Dos sete alojamentos destinados para o semiaberto (18 vagas cada um), quatro foram isolados e passam a ser utilizados para a triagem de saúde (total de 52 vagas). Outras três celas permanecem para apenados do semiaberto que não se enquadram no projeto de monitoramento eletrônico e alojamento de presos trabalhadores.

Com a reforma, além de a triagem para a Covid-19, poderão ser feitas outras checagens, como em relação ao HIV, à tuberculose e a hepatites, e atendimentos sociais. Dessa forma, somente após o período de isolamento os apenados serão levados para o contato com o restante das pessoas presas. Outro diferencial é que os presos, enquanto estiverem no isolamento sanitário, utilizarão uniforme e receberão alimentação por marmitas.

A obra, de considerável complexidade e com bom acabamento, foi totalmente executada com a mão de obra prisional dos detentos locais e supervisionada por agentes penitenciários, contando com o apoio da prefeitura de Lajeado e do Conselho da Comunidade. "Foi um trabalho realizado com dedicação, competência e dentro do prazo previsto", afirmou o diretor do PEL, Ricardo Tessmann, que agradeceu a parceria e a colaboração de servidores e apenados na concretização do projeto.