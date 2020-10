Cidades da região Noroeste recebem R$ 7,4 milhões em melhorias na rede elétrica

A RGE executou uma série de obras na rede elétrica que atende quatro municípios da região Noroeste, beneficiando cerca 11 mil clientes. Essas obras fazem parte do Plano de Investimentos da distribuidora, que em 2019 aplicou R$ 884 milhões nos 381 municípios gaúchos em que fornece energia elétrica. Desta vez, foram contempladas as cidades de Três Passos, Crissiumal, Campo Novo e Humaitá. A RGE concluiu no final de setembro duas grandes obras na região, num total de mais de R$ 7,4 milhões.

Uma das obras fica em Campo Novo, onde foi construído 1,7 quilômetros de rede nova e outros 9,7 km receberam condutores novos, protegidos e multiplexados. Também foram instalados três religadores telecomandados e um banco de capacitor automático, tecnologias avançadas que modernizam a rede e trazem mais confiabilidade ao sistema de distribuição.

Os religadores telecomandados podem ser operados à distância e são instalados em pontos estratégicos da rede de distribuição. Isso permite que a energia seja restabelecida num curto espaço de tempo, quando a interrupção ocorrer sem danos físicos à rede. Além desses investimentos, também foram feitas adequações em outro religador telecomandado e em um regulador de tensão e reconstrução de parte de um circuito alimentador (média tensão). Os benefícios são imediatos para 5,6 mil clientes de Campo Novo e Humaitá, eliminando riscos de sobrecarga e melhorando os níveis de tensão.

Em Humaitá foram construídos 28 km de rede e instalados 10 religadores telecomandados e três reguladores de tensão. Com essas obras a RGE melhorar a flexibilidade operativa da rede de distribuição que atende Humaitá e Crissiumal e parte da zona rural de Três Passos. A mudança vai facilitar o remanejamento de carga em contingência operativa, melhorando os níveis de tensão e reduzindo riscos de sobrecarga.