Caxias quer facilitar a abertura de agroindústrias

A secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul promoveu uma reunião do Comitê das Agroindústrias, criado com objetivo de simplificar o processo de abertura de novos empreendimentos familiares. A ideia é que, com a reunião de órgãos no comitê, a liberação para os futuros negócios seja feita de forma mais ágil.

O comitê foi criado na metade do ano e passou a analisar os processos exigidos para implantar uma agroindústria de características familiares. Técnicos das secretarias envolvidas identificaram os principais problemas e atualmente trabalham em propostas para agilizar as etapas. "Já obtivemos um grande avanço na questão do Habite-se, pois conseguimos desburocratizar o processo. Porém, a intenção é transformar as mudanças em lei municipal para perpetuar os benefícios", explica a diretora, Neiva Rech.

O secretário Valmir Susin quer incentivar o empreendedorismo. "As pessoas precisam saber de forma objetiva quais os passos necessários, que documentos são exigidos, onde ir e com quem falar para começar o quanto antes a trabalhar, gerar renda e qualidade de vida no meio rural", afirma. Segundo ele, a próxima etapa é discutir com órgãos estaduais como encaminhar novos avanços na questão dos licenciamentos e responsabilidade técnica.

De acordo com o médico veterinário Ricardo Capelli, da Emater, existem cerca de 240 agroindústrias legalizadas na região da Serra, que compreende 49 municípios. "As exigências mais complexas estão em Farroupilha e Caxias do Sul", observa. Ele acrescenta que muitos municípios conseguiram simplificar bastante o processo e devem servir como referência para o comitê caxiense. "Um dos exemplos a seguir é Gramado, que facilitou os processos e ampliou os estímulos aos empreendedores rurais", diz.