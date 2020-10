TRABALHO Notícia da edição impressa de 09/10/2020. Alterada em 09/10 às 03h00min Surto de Covid-19 paralisa empresa em Caxias do Sul

Os trabalhadores da Hyva do Brasil, em Caxias do Sul, paralisaram o trabalho para reivindicar mais segurança aos cerca de 300 funcionários das duas unidades da empresa na cidade. Dezessete são os casos confirmados de Covid-19 na unidade 1, que conta com 180 funcionários.

O representante sindical na empresa, Alexsandro de Carvalho, conta que estava recebendo diversas ligações e mensagens de colegas denunciando falhas nos protocolos de segurança. Ele conta que ele mesmo é o responsável por fazer a medição de temperatura em uma das unidades.

"Estamos notando muitas falhas de segurança, terceirizados chegam e entregam mercadorias sem máscaras e não tiram a verificação de temperatura, após denunciarmos isso passou a ser controlado. O primeiro contaminado era do setor de PCP e trabalhou com sintomas, isolado em uma sala, mas usou banheiro, por exemplo", cita.

Após reunião para exigir maiores cuidados, os trabalhadores retomaram os serviços. Um acordo foi estabelecido para maior rigor na empresa