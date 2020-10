Mobilização leva recursos para o hospital de São Jerônimo

Através da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Asmurc), o Hospital de Caridade São Jerônimo vem recebendo recursos e equipamentos durante a pandemia. A mobilização das comunidades assegurou a aquisição de leitos para a instituição, que está mais preparada na pandemia. Agora, uma nova iniciativa da entidade fortalece ainda mais o hospital.

O consórcio de municípios da região vai doar equipamentos para o hospital. O investimento, que totaliza R$ 52.890,80, permitirá que a instituição conte com mais um leito para o atendimento de pacientes com Covid-19 e, posteriormente, ficará como legado para o HCSJ, que poderá utilizar os aparelhos para outras enfermidades.

Os equipamentos serão adquiridos por meio de pregão, já concluído. O hospital receberá uma cama hospitalar, um monitor multiparamétrico com capnografia, um aspirador cirúrgico à vácuo e uma bomba infusora universal para dieta e medicação. O processo de aquisição está em andamento.

No começo da pandemia, foi realizada uma mobilização por recursos para a instalação de 10 leitos de UTI e 40 de isolamento. O movimento teve sucesso, quando o governo federal habilitou os leitos. O governo do Estado incluiu a instituição para destinação de recursos e aquisição de equipamentos. E a Comarca de Butiá e Minas do Leão liberou R$ 40 mil do Poder Judiciário para o hospital. "Essas conquistas mostram como somos mais fortes quando nos unimos. Mais do que reforçar a casa de saúde nesse momento de pandemia, os novos leitos ficarão como legado para toda a comunidade, ampliando o atendimento e o acesso à saúde para a população carbonífera", comemora Miguel Almeida, que é prefeito de Minas do Leão e presidente da Asmurc.