Hospitais de Santa Cruz do Sul firmam parceria na área oncológica

Uma parceria entre a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc), por meio do Hospital Santa Cruz, e o Hospital Ana Nery, vai ampliar o serviço de oncologia e a assistência aos pacientes com câncer do município. O contrato entre as duas instituições de saúde foi assinado para a prestação de serviços de consultoria por parte do HSC para abertura de Programa de Residência Médica na área de oncologia.

O contrato entre as duas instituições prevê ainda o suporte para a confecção, divulgação e controle dos editais e etapas do processo seletivo da residência médica, realizado anualmente, e o acompanhamento das definições da residência junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação. Além disso, o HSC prestará consultoria na confecção de formulários de avaliação, no controle da periodicidade das avaliações e na criação do sistema de controle de frequência.