Perto da abertura do Natal Luz, ruas de Gramado vão começar a ser decoradas

A montagem da decoração de rua do 35º Natal Luz de Gramado está na reta final. Nos próximos dias, as ruas, rótulas e praças de Gramado vão receber as indumentárias. Na avenida das Hortênsias, as estruturas iluminadas já estão sendo colocadas. Até o dia 22 de outubro, data da abertura do evento, tudo estará pronto, segundo a prefeitura.

A decoração contará com mais de 2,5 milhões de lâmpadas de led nos principais pontos de Gramado, além de seis quilômetros de mangueiras luminosas e uma quantidade enorme de refletores, spots, estrobos e projetores. "Este ano a cenografia trará o lúdico do Natal para as ruas, em uma decoração color, quente e alegre, afinal o Natal Luz de Gramado está em festa, são 35 anos de uma linda história e queremos encantar mais do que nunca a nossa comunidade e visitante", disse Cláudia Casagrande, diretora de Decoração.

A Praça das Etnias, que fica em uma das entradas da cidade, vai receber a Vila de Natal e a Casa do Papai Noel. Diversas atrações estão sendo preparadas para os turistas, como a Trupe de Natal, o Livro dos 35 anos do Natal Luz, exposição e uma Rua das Renas totalmente renovada. Além de uma atração noturna que vai encantar aos visitantes. A rótula principal no centro de Gramado, terá um enorme pinheiro nevado, trazendo uma releitura dos conceitos dos natais passados. "Temos a missão de encantar e emocionar durante 101 dias a maior e mais linda festa natalina do País", disse a diretora.