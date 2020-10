Parcão, de Venâncio Aires, receberá mudas de árvores

A prefeitura de Venâncio Aires deu início aos trabalhos de plantio compensatório de 265 mudas de árvores nativas no Parcão, no bairro Aviação. O trabalho é realizado pelas secretarias municipais.

A iniciativa tem por objetivo fortificar áreas de preservação ambiental permanentes no município. A área onde está sendo implantado o projeto de compensação florestal corresponde a 3,2 mil metros quadrados. As mudas estão sendo plantadas em duas linhas - uma contendo três fileiras e a outra com quatro linhas - sentido oeste/leste e norte/sul, respectivamente.

Cada linha terá 30 mudas intercalando as espécies escolhidas, entre elas: Canela Guaicá, Jaboticaba, Cerejeira, Guabiju, Ipê-amarelo, Ipê-rosa, Timbauva, Goiabeira serrana, Manacá da serra, Araçá, entre outras. As espécies são oriundas do banco de mudas do município.