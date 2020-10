Cooperativas gaúchas se unem para firmar contrato de 19 anos

As cooperativas Creral, de Erechim, Cooperluz, de Santa Rosa, Cermissões, de Caibaté e Certhil, de Três de Maio, promoveram o primeiro leilão eletrônico conjunto para compra de energia elétrica no mercado livre. A entrega da potência contratada deverá ter início em 1 de janeiro de 2022, com término previsto para 31 de dezembro de 2040. O montante contratado de energia é de 27,2 megawatts médios, somados entre as cooperativas, e que deve promover economia aos municípios.

O volume comercializado é de 238,2 mil megawatts/hora por ano (MWh/ano), que resulta num preço médio de R$ 133,88 por MWh, em valores atuais. Com isso, o montante será de R$ 606 milhões distribuídos pelo período de 19 anos. O contrato prevê ainda ajustes futuros para atender o crescimento do mercado das cooperativas até o final da vigência do mesmo.

A energia será fornecida pela Electra Comercializadora de Energia Ltda, com sede em Curitiba, no Paraná, que ofertou o menor preço. O leilão foi considerado pelas cooperativas como um momento importante pois, a união foi fundamental para alcançar um preço menor que o praticado no mercado, superando as expectativas. Com o contrato, a perspectiva é de que a partir de julho de 2021 seja possível reduzir as tarifas para 61 mil associados de 92 municípios das regiões norte e noroeste do Rio Grande do Sul.