Nova rodada de entrega de cestas básicas em São Leopoldo começa nesta quinta-feira em escolas públicas

A sexta etapa da entrega dos Kits de alimentação aos alunos da rede municipal de ensino de São Leopoldo inicia nesta quinta-feira,. Com plantões presenciais nas escolas, a distribuição dos cestos, composto por arroz, feijão, óleo, bolacha, polenta, entre outros itens da cesta básica se estende até o dia 15 de outubro em diferentes regiões da cidade. A informação foi repassada pela secretaria municipal de Educação aos diretores das instituições de ensino.

A ação tem como objetivo amenizar os impactos que a pandemia tem causado na vida dos estudantes e ocorre desde março, quando São Leopoldo adotou o distanciamento social e a suspensão das aulas presenciais como medida para conter o avanço da pandemia. Nesta etapa, serão repassados mais de 13 mil kits de alimentação aos alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) do núcleo prioritário e de turno integral, estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família e para alunos com maior vulnerabilidade social das Escola Municipais de Educação Infantil (Emeis).

A entrega dos kits é feita às famílias e será realizada de acordo com as matrículas dos alunos na rede pública. Mães com um filho matriculado recebem um kit, mães com dois filhos ou mais recebem dois kits. Para informações sobre o cronograma das próximas etapas, as famílias deverão entrar em contato com as direções das escolas.