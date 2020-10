Professora da UFSM recebe reconhecimento

A professora Paola de Azevedo Mello, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), é uma das três brasileiras premiadas por uma das mais importantes organizações científicas do mundo, como forma de promover a diversidade na pesquisa e no campo da química. Ela receberá o Prêmio Mulheres Brasileiras em Química e Ciências Relacionadas, oferecido pela Sociedade Americana de Química (ACS, sigla em inglês) em parceria com a Sociedade Brasileira de Química (SBQ).

Os prêmios têm o objetivo de promover a igualdade de gênero em ciência, tecnologia, engenharia e matemática no Brasil e de avançar na compreensão do impacto da diversidade na pesquisa científica e no campo da química. As vencedoras serão homenageadas no dia 15 de outubro durante o simpósio sobre o combate à desigualdade na ciência, que fará parte do 43ª Reunião Anual da SBQ.

Paola ganhou o prêmio de líder emergente, que reconhece as realizações de um jovem cientista químico. Seu trabalho de pesquisa tem como principal objetivo o estudo da química analítica envolvendo a utilização de ultrassom e micro-ondas em processos industriais. "A pesquisa científica é feita de contribuições diversas e isso inclui a diversidade de gênero. O reconhecimento é fundamental para a motivação em prol da pesquisa científica de qualidade, inclusiva e de base para as demandas que a nossa sociedade tanto precisa", afirma a professora da UFSM, que possui atuação em pesquisa e inovação, gestão acadêmica e ensino. Ela trabalha na área de pós-graduação em Engenharia Química da universidade.

As outras ganhadoras são a também professora associada em química Ana Flávia Nogueira, da Unicamp (SP), na categoria liderança na academia; e a engenheira química especializada na área de petróleo e consultora sênior da Petrobras, Sonia Maria Cabral de Menezes, pela liderança na indústria.