Novos contêineres são instalados em Flores da Cunha

A prefeitura de Flores da Cunha iniciou, nesta semana, a distribuição dos 140 novos contêineres de lixo orgânico e seletivo no perímetro urbano do município, em locais considerados estratégicos. A colocação iniciou pelo bairro São Cristóvão e os novos equipamentos vão ser utilizados preferencialmente para substituir os pontos que tiveram os containers vandalizados ou danificados.

O investimento foi de aproximadamente R$ 220 mil, oriundos de multas e taxas do licenciamento ambiental. Atualmente Flores da Cunha conta com 940 containers, e a coleta acontece de forma mecanizada. Com os novos equipamentos, a coleta será ampliada para outros locais da cidade.